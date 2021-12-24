Печерский районный суд Киева разрешил задержать экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщило в пятницу агентство «Украинские новости» со ссылкой на источники.

«Печерский районный суд дал согласие на задержание Петра Порошенко. Решение принято сегодня утром в рамках расследуемого Госбюро расследований дела по подозрению в государственной измене», — отметило СМИ в телеграм-канале.

По данным агентства, суд разрешил задержать экс-президента с целью его привода для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в пятницу издание «Главком», ссылаясь на свои источники, сообщило, что прокуратура Украины попросит суд арестовать Порошенко. Исполняющий обязанности генпрокурора Алексей Симоненко подписал ходатайство об аресте экс-президента и лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко с возможностью выхода под залог в сумме 1 млрд гривен (около $37 млн), сообщило издание.

Порошенко обвиняется по двум статьям уголовного кодекса: «Государственная измена» и «Содействие деятельности террористических организаций». В частности, дело касается закупок угля в Донбассе. По данным следствия, экс-президент создал преступную группу и сорвал законтрактованные осенью 2014 года поставки угля из ЮАР. (ТАСС)