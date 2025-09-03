Федеральный суд США постановил, что Google не обязана продавать браузер Chrome и может продолжать развивать операционную систему Android. Об этом сообщает Bloomberg.

Компании также разрешено сохранять практику выплат производителям смартфонов за предустановку поисковика на устройствах, однако суд запретил заключать эксклюзивные соглашения. В частности, Google сможет сохранить контракт с Apple о размещении своей поисковой системы в браузере Safari.

При этом в течение шести лет корпорация обязана предоставлять конкурентам — включая Microsoft, DuckDuckGo, OpenAI и Perplexity — доступ к поисковым данным.

Решение носит предварительный характер, окончательное постановление ожидается 10 сентября 2025 года.