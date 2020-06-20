Киевские власти заявили о критическом уровне коронавируса в области

Власти Киевской области могут вновь объявить режим жестких ограничений из-за высокого уровня распространения коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 20 июня, заявил глава региональной администрации Василий Володин в ходе брифинга, видеозапись опубликована в Facebook.

«Показатель инцидентности в области впритык приблизился к критической отметке. Напомню, она должна составлять меньше 12. И сегодня нас от нее отделяют лишь 0,03%. Поэтому мы сейчас буквально балансируем между сохранением карантинных мероприятий на нынешнем уровне и возвращением к их усилению», — сказал Володин.

Он отметил, что за прошедшие сутки в Киевской области выявили 32 новых случая коронавируса, всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 2174 пациентов с этой инфекцией.

19 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания кабинета министров заявил, что в стране начинается

очередная волна коронавирусной инфекции.

«Врачи отмечают, что это стало результатом несоблюдения карантинных правил, правил дистанцирования, масочного режима, дезинфекции. Мы сегодня получаем начало очередной — первой или второй, как хотите, можно это назвать, волны заболеваемости», — указал Шмыгаль.

Изменить ситуацию, по его словам, сможет только соблюдение населением правил минздрава страны, в том числе социального дистанцирования и масочного режима.

По последним данным международного статистического бюро

Worldoneter, на Украине количество выявленных случаев коронавируса в общей сложности составляет 35 825, умерли 994 человек, 16 406 выздоровели (iz.ru)