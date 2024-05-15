Врачи продолжают бороться за жизнь премьера Словакии Роберта Фицо, которого пытался застрелить злоумышленник после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Состояние здоровья главы кабмина по-прежнему критическое, он все еще в операционной, заявила министр здравоохранения страны Зузана Долинкова.

Нападавший сделал пять выстрелов, когда Фицо вышел к толпе, сообщили в МВД. Операция будет длительной из-за повреждения нескольких органов. По данным СМИ, одна пуля попала Фицо в живот, другая — в плечо, третья прошла через живот до бедренной кости. Ранение вызвало кровоизлияние в брюшной полости.

По делу о покушении на Фицо был задержан 71-летний писатель Юрай Цинтула, основатель левого литературного клуба «Радуга» в Левице. Оружием он владел законно и ранее работал охранником в торговом центре. Сын предполагаемого стрелка заявил, что «шокирован произошедшим», а его отец никогда не упоминал возможность покушения на политика. Он также отрицает, что Цинтула был пациентом психиатрической лечебницы.

После задержания подозреваемый заявил, что не согласен с политикой правительства Словакии. «Средства массовой информации ликвидируют. Почему нападают на RTVS (государственная национальная организация общественного вещания в Словакии)? Судья Мазак — почему его увольняют с должности?» — сказал он.

Фицо стал премьер-министром Словакии осенью 2023 года, после победы его партии на выборах. Он выступал против поставок оружия украинской армии, отмечая, что Братислава согласна оказать помощь в вопросе обучения солдат ВСУ и гуманитарных инициативах.

Российские власти и Z-блогеры обвинили в покушении на Фицо западные страны. А идеолог «русского мира», ультраконсервативный философ Александр Дугин предположил, что за попыткой убийства премьера стоит украинская разведка.

В свою очередь лидер партии «Прогрессивная Словакия», вице-спикер парламента республики Михал Шимечка заявил, что Цинтула не имел никакого отношения к либеральному движению. А венгерский журналист-расследователь Сабольч Паньи обнаружил, что писатель был связан с пророссийской военизированной группировкой Slovenskí Branci («Словацкие новобранцы»), которая поддерживала сепаратистов в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

В январе 2016 года на ее странице в Facebook появился пост с фотографией Цинтулы. Писатель рассказал, что его привлекла способность организации «действовать без приказа государства», «самоотверженный энтузиазм», который выражается в том, что «они сами покупают оружие и технику на свои деньги». «Они патриоты», — писал Цинтула. В том же посте он заявил о необходимости борьбы с мигрантами, которые, по его мнению, угрожают Европе, и добавил, что основная задача Slovenskí Branci — «защитить жителей, страну, традиции и культуру».

По данным VSquare, организация сотрудничала с прокремлевским движением байкеров «Ночные волки», а ее лидер Петер Шврчек проходил обучение у бывших российских спецназовцев. В 2022 году группировка заявила о прекращении деятельности. (moscowtimes.ru)