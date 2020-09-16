Киев выбирает Баку, Анкару и Тбилиси

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 сентября 2020 года «О Стратегии национальной безопасности Украины», говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента Украины.

Стратегия национальной безопасности и обороны Украины определяет основные направления государственной политики в сфере национальной безопасности с учетом внешнеполитических и внутренних условий.

В соответствующем пункте документа указано, что Украина будет развивать стратегическое партнерство с Азербайджаном, Литвой, Грузией, Польшей, Турцией. Должны сохраняться партнерские контакты с другими государствами Балтии и государствами Северной Европы, а также тесные добрососедские отношения с государствами Центральной и Юго-Восточной Европы. Отношения с Беларусью и Молдовой описаны как «прагматические».

Украинский эксперт Евгений Магда комментируя # включение Азербайджана в число стран, с которыми Украина намерена развивать стратегическое партнерство, указал на общность проблем, с которыми сталкивается Украина и Азербайджан, и заинтересованность в налаживании двусторонних отношений.

По его словам, подписанием этого указа Владимир Зеленский навел порядок в списке своих стратегических партнеров и продемонстрировал намерение придать отношениям с ними большую динамичность, чем с другими странами.

Эксперт также добавил, что указ предусматривает разработку других документов стратегического планирования — как военно-политического, так и экономического характера.

«Данное соглашение позволит расширить и экономические отношения между странами. Включая поставки энергоносителей в Украину и через ее территорию – в ЕС, совместную военно-техническую и исследовательскую деятельность, поддержку друг друга на международной арене», — пояснил эксперт, отметив при этом наиболее динамично развивающиеся отношения Украины с Польшей и Литвой.

«Летом наши страны заявили о создании «Люблинского треугольника», главный интерес которого заключается в укреплении безопасности в Балтийско-Черноморском регионе», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос — можно ли рассматривать выбор стран — стратегических партнеров Украины как заявку на создание антироссийского блока, политолог, сказал, что Турция не является антироссийской страной.

«У Анкары есть своя логика геополитической игры с Кремлем, которую Реджеп Эрдоган разыгрывает уже не первый год. Мне представлялся бы логичным как Каспийско-Черноморский «треугольник» Азербайджан – Турция – Украина, так и «квадрат» с добавлением Грузии. При этом я считаю, что нужно не дружить против кого-либо, даже если это агрессивная Россия, а наращивать собственный потенциал и способствовать его развитию у стратегических партнеров», — резюмировал он.