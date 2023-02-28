Глава Минфина США Джанет Йеллен посетила в Киев. О визите министра заранее не сообщалось.

Йеллен встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалём.

Зеленский назвал встречу с министром важной и отметил, что США поддерживают Украину с первых дней войны. «Спасибо за системные шаги по наращиванию санкционного давления против государства-агрессора. Необходимо дальнейшее ужесточение санкций, чтобы лишить Россию возможности финансировать войну», — написал он в телеграме.

Йеллен объявила о переводе Киеву первого транша в размере более одного миллиарда долларов из последнего десятимиллиардного пакета помощи США.

На встрече с Зеленским министр отметила, что приветствует его работу по борьбе с коррупцией, необходимую для ответственного расходования средств, выделенных США.

«Америка будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — заявила глава Минфина на встрече со Шмыгалём. (svoboda.org)