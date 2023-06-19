Всемирный банк (ВБ) перевел Украине €63 млн в рамках кредита на выплаты педагогам и чиновникам. Об этом сообщается на сайте украинского Минфина.

«Сегодня, 19 июня, в государственный бюджет Украины от Всемирного банка поступило финансирование в размере 63 млн евро, — сказано в сообщении. — Денежные средства были предоставлены Международной ассоциацией развития на льготных условиях в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине».

Как отметили в Минфине, срок погашения кредита составляет 10 лет с 4-летним льготным периодом. Средства предназначены для «оплаты труда работников государственных органов и педагогических работников за февраль и март 2023 года».