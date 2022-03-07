Члены делегаций на переговорах по ситуации между Россией и Украиной не будут озвучивать предлагаемые условия до согласования «общих позиций». Как пишет Интерфакс, об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Переговорный процесс идет — он очень сложный. Там есть много опций, высказанных с одной стороны и с другой. Мы договорились (…) до момента, когда мы согласуем общие позиции, не выходить для того, чтобы на эти позиции, встречные, не начало оказывать давление общественное мнение», — сказал Подоляк в интервью российской журналистке Юлии Латыниной.

«Не хочется на данном этапе, сказав какие-то сырые вещи, спровоцировать какие-то неправильные вещи», — добавил представитель Офиса президента Украины.

Первые два раунда переговоров между Россией и Украиной состоялись 28 февраля и 3 марта соответственно, третий, как ожидается, состоится в начале текущей недели.