Киев больше не считает Минск нейтральной площадкой

Глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Минск не устраивает украинские власти как место проведения переговоров по Донбассу из-за того, что официальный Киев не считает Беларусь нейтральной страной и недоволен высказываниями белорусского руководства об Украине. Таким образом Кравчук прокомментировал во вторник российскому изданию «Звезда» высказывания украинского вице-премьера Алексея Резникова о том, что делегация Киева в будущем больше не приедет в Минск для продолжения переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, которые сейчас проходят в режиме видеоконференции из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Действительно, очень сложная риторика сегодня у господина Лукашенко, и не только Лукашенко — министра иностранных дел Беларуси по оценке Украины. Очень сложная. Нас обвиняют, в чем попало. Враждебная, будем говорить откровенно, риторика по отношению к Украине», — пояснил Кравчук позицию украинской стороны.

Кравчук также заявил, что Украина больше не считает Минск нейтральной площадкой, подходящей для обсуждения вопросов урегулирования конфликта в Донбасса. «Даже если бы была хорошая риторика, убежден, что вопросы мира должны решаться в стране нейтральной, сегодня Беларусь не является нейтральной страной, сложная по внутреннему политическому положению, очень сложная», — сказал глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу. Кравчук предположил, что работа группы могла бы продолжиться в другой стране. При этом, по его мнению, главным вопросом является суть диалога, а не место его проведения.