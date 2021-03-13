Керри: изменение климата — общая проблема ведущих стран мира

Ведущие страны мира несут общую ответственность за решение проблемы изменения климата, заявил изданию Le Monde спецпосланник президента США по климату Джон Керри.

Он отметил, что США, КНР, РФ, Япония и другие страны должны повысить свои обязательства по сокращению выбросов парниковых газов.

По мнению Керри, глобальное потепление стало вызовом для всего мира. Он подчеркнул, что решать данную пролему надо всем вместе, «так как результатом станет не выигрыш для какого-то отдельно взятого государства, а урегулирование глобального климатического кризиса».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд посоветовал жителям России привыкать к аномальным погодным явлениям, так как из-за изменения климата уменьшается повторяемость периодов «нормальной» погоды.

Также ученые спрогнозировали для стран Северного полушария климатические изменения катастрофического характера, так как лето будет длиться по шесть месяцев (aif.ru)