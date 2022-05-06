Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон стала патроном организации, поддерживающей психическое здоровье женщин. Об этом пишет издание Daily Mail.

Кейт Миддлтон стала патроном Альянса по охране материнского психического здоровья (MMHA). В своем видеообращении герцогиня Кембриджская заявила, что ни одна мать «не застрахована от тревоги и депрессии» и призвала помогать матерям, которые «испытывают трудности».

«Все мы знаем, что беременность, роды и первые месяцы и годы жизни ребенка могут быть очень тяжелыми. В этот период родители часто чувствуют себя одинокими и подавленными», — сказала герцогиня в обращении.

Воспитывая двоих сыновей и дочь, Кейт Миддлтон всегда уделяла особое внимание поддержке детей младшего возраста и психическому здоровью их матерей.

MMHA — британская благотворительная организация, работающая над тем, чтобы женщины, страдающие от послеродовой депрессии и других психологических проблем, связанных с воспитанием детей, имели доступ к высококачественному комплексному уходу и поддержке.