Не так давно, 28 июня, на не всем известном сайте Утро.az появилась публикация, содержание которой вряд ли понравится думающей части азербайджанского общества. Само ее название весьма говорящее – «Азербайджан как часть единого евразийского пространства». По сути, это очередной вброс, нацеленный на пропагандирование в нашей стране идеи вступления в один из неудачных «интеграционных» проектов Кремля – ЕАЭС (Евразийский экономический союз). Не очень-то многих в Азербайджане обрадовала бы перспектива вступления в эту структуру, хотя разговоры об этом заметно участились еще в период сразу после 44-дневной войны.

Итак, новая статья начинается с весьма «многообещающего» прогноза: «21 июня в Минске состоялась встреча глав правительств стран Евразийского экономического союза. Вполне вероятно, что это одна из последних встреч без участия Азербайджана».

Далее утверждается (без приведения фактов), что «на протяжении последних нескольких месяцев Баку ведет активный диалог о сотрудничестве с Союзом».

После чего нас пытаются убедить, что «выгоды и преференции, которые республика получит в случае присоединения к ЕАЭС, колоссальные».

И даже – «по подсчетам экспертов, вступление Азербайджана в Союз позволит повысить экспорт …, а каждый житель станет богаче на $1 013».

Нам сообщают также, что «участие Азербайджана в евразийском интеграционном объединении сыграет на руку еще одному влиятельному игроку региона в лице Ирана». Надо же, какая радость – помогать еще одной подсанкционной стране.

Вообще думать, что в условиях, когда Россия растеряла остатки какого-либо уважения и авторитета во всем мире, кто-то захочет вступать в подкремлевский ЕАЭС, по меньшей мере странно. Потому что зверства, продемонстрированные в Украине, не позволяют ни одной стране, желающей считаться нормальной, добровольно продолжать сотрудничать с нынешней властью РФ.

То есть, понятно, что при нынешних реалиях, после всего, что Россия сотворила против соседней Украины, другие соседние государства поостерегутся иметь с ней какие-либо тесные контакты, и такие организации как ЕАЭС, ОДКБ, Таможенный союз, останутся в лучшем случае только на бумаге, потеряют любое практическое наполнение.

Да и есть ли там, в этом самом ЕАЭС, хоть какое-то реальное полезное наполнение?

Перед глазами, в конце концов, пример СНГ, в рамках которого за три десятилетия были приняты тонны прогрессивных договоренностей, призванных максимально облегчить движение товаров через границы и упростить все таможенные и прочие ограничительные правила. Азербайджан и все действующие страны ЕАЭС состоят в СНГ – и что, где результаты сотрудничества? Нигде, потому что все прописанные «воодушевляющие» договоренности так и остаются на бумаге – воплощать их в реальности и тем самым лишать рычагов мздоимства полчища таможенников и пограничников, никто в этих недемократических по большей части странах не решается.

Нужна ли вся эта суета Азербайджану еще и с ЕАЭС? Тем более, что общая политическая направленность этой структуры явно противоречит, диссонирует с такими прозападными объединениями как Восточное Партнерство и ГУАМ, в которых Азербайджан состоит уже давно. ЕАЭС за 6 лет своего существования так и не принес никому ощутимой экономической пользы, зато с самого начала и по сей день он явно исполняет роль некоего политического союза стран-сторонниц действующего кремлевского режима. Кому это надо? Почему туда пытаются втянуть Азербайджан? И с какими последствиями он столкнется, если вдруг руководство страны ответит согласием на эти многолетние призывы?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков:

— Все созданные Москвой структуры трещат по швам. Сама Россия в изоляции и под санкциями, которые будут только усиливаться. Есть азербайджанская пословица, которая в переводе звучит как: «Идущие в ад ищут себе попутчиков». Слава Богу, что Азербайджан в достаточной мере силен как в военном, так и экономическом отношении, чтобы оказывать на нас давление и принуждать к малопочетным и бесполезным союзам.

Ну, и не нужно забывать о Шушинской Декларации. Азербайджан опирается в проведении самостоятельной политики на братскую поддержку Анкары. В России этому фактору придают должное значение и нарываться на грубый и решительный отказ на ее предложения, не станут.

Сергей Жаворонков, старший эксперт Института экономического развития имени Гайдара, сопредседатель российской политической партии «Демократический выбор» (Москва):

— Экономический смысл ЕАЭС таков: к его участникам не применяются экспортные пошлины на энергоносители (они разные на разные группы, но грубо говоря составляют треть цены), отсутствуют барьеры на рынке труда, нет импортных пошлин на большинство товаров, прежде всего — продукцию сельского хозяйства. Грубо говоря, ЕАЭС выгоден тем, кто импортирует из РФ энергоносители, экспортирует в РФ продукцию сельского хозяйства, поставляет в РФ большое количество трудовых мигрантов.

Для самой РФ ЕАЭС, по моему глубокому убеждению, не выгоден, но Путин воспринимает это как имиджевый «интеграционный» проект, за что готов платить.

Для Азербайджана вопрос экспортных пошлин на энергоносители не актуален — он сам является их экспортером. Нет и особого количества трудовых мигрантов. Теоретически, было бы полезно снятие импортных пошлин на продукцию АПК, но стоимость этого вопроса невелика. Пошлина на томаты, например, составляет в РФ 10-15% в зависимости от сезона.

Однако, в нынешней ситуации разумеется вступление в ЕАЭС обладает сильнейшей токсичностью и будет означать подрыв имиджа Азербайджана в мире. К тому же, хотя в ЕАЭС декларируется консенсусный принцип принятия решений, в реальности это ничего не гарантирует: вот только что, например, Россия остановила работы Каспийского трубопроводного консорциума, через который Казахстан экспортирует примерно 70% нефти. Казахстан никто ни о чем не спросил.

Ярослав Божко, глава Центра политических исследований «Доктрина» (Киев):

— В первую очередь любой геополитический проект это конституирование смыслов о долгосрочной совместной политике, основывающейся на прагматической составляющей. В конечном итоге участие или неучастие в любом геополитическом проекте исходит из абсолютно рациональных и прагматичных желаний самих государств, и тезис о евразийстве для самого Азербайджана выглядит сомнительным механизмом достижения целей, если брать в расчёт интересы государства.

Приведённые цифры об экспорте, взаимодействии и выгодах не покрывают общую проблему, которую маркирует собой евразийская интеграция. Это фактор доминирования РФ в такой системе, при делении совместных рисков на всех. По сути, государства платят рисками за участие в любом проекте, однако здесь баланс рисков и выгод выглядит совершенно не в пользу Азербайджана. В условиях реальной, а не идеализированной теоретиками евразийской интеграции западный вектор развития политики тормозится, вместо многовекторной политики происходит консервация якобы под знаменем разворота на Восток, в Азию. В то же время сам Азербайджан не испытывает серьёзных проблем с кооперацией с азиатскими государствами и без интеграционных проектов. Добавочная стоимость РФ для Баку в таком уравнении низка, и более того — война в Украине показывает, что она будет в перспективе только снижаться.

В конечном итоге Азербайджан уже выработал и модели взаимодействия с другими странами постсоветского пространства в обход посреднической роли РФ — в первую очередь Казахстаном, Украиной и Грузией. Более того, внушительным выглядит и вектор развития внутри Тюркского пространства, которое является очевидным приоритетом для руководства Азербайджана.

Вхождение в любые интеграционные модели с РФ только нивелирует эффект от уже выработанных отношений с другими государствами. Мы прекрасно понимаем, зачем это нужно руководству РФ, однако предметный интерес других участников такого объединения разглядеть сложно.