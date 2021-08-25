Афганцы, которым удается дойти до границы с Турцией через Иран, сталкиваются с трехметровой стеной, рвами или колючей проволокой, так как власти Турции усиливают меры, чтобы заблокировать приток беженцев в страну. Информацию об этом распространяет Reuters.

«Мы хотим показать всему миру, что наши границы непроходимы. Мы надеемся, что не будет волны мигрантов из Афганистана», — заявил губернатор пограничной провинции Ван Мехмет Эмин Бильмез.

По информации властей Турции, в стране 182 000 зарегистрированных и 120 000 незарегистрированных афганских мигрантов. Несколько дней назад президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал европейские страны взять на себя ответственность за новые потоки мигрантов и заявил, что Турция не может быть хранилищем беженцев для Европы.

Турция — не единственная страна, которая усиливает барьеры. Греция недавно завершила возведение 40-километрового ограждения и установку системы наблюдения для предотвращения проникновения мигрантов, которым удается добраться в Турцию, и попыток попасть на территорию ЕС.

На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудили кризис в Афганистане и риск массового бегства беженцев и мигрантов в свои страны из-за захвата власти талибами, сообщает Ahval.

В своем 30-минутном телефонном разговоре оба лидера согласились с тем, что новый приток мигрантов и беженцев на запад из Афганистана создаст «серьезную проблему для всех.

«Новая волна миграции неизбежна, если не будут приняты необходимые меры в Афганистане и Иране», — сказал Эрдоган.

Президент Турции пообещал «полностью прекратить» въезд мигрантов из Ирана.

Греция и Турция установили заборы, оснащенные системой наблюдения вдоль своей границы, чтобы справиться с любым наплывом афганских мигрантов.

Турция уже приняла почти 4 миллиона сирийских беженцев, бежавших от гражданской войны, опустошившей их страну за последнее десятилетие, и 300 000 афганцев.

Вообще-то, Турцию понять можно. Эти миллионы сирийцев она содержит годами, хотя у всех них было иное желание – попасть в развитые страны Евросоюза. Теперь к ним может добавиться неизвестно какое количество афганцев, конечной целью которых, понятно, тоже не является жизнь в Турции. Очевидно, Анкара в такой ситуации не станет препятствовать проникшим на ее территории афганцам двигаться дальше на Запад. Что станет делать ЕС, когда столкнется с этой опасностью?

На эти вопросы # ответили известные иностранные эксперты.

Стейнар Гил, западноевропейский дипломат в отставке, экс-посол Королевства Норвегия в Азербайджане:

— Проблема беженцев очень серьезна, особенно для Турции и Греции. Сегодня трудно сказать, как будет развиваться ситуация. Многое зависит от того, как будет себя вести Талибан. В данный момент ситуация в Кабуле хаотична. Члены НАТО, в том числе Норвегия, эвакуируют афганцев самолетами. Неизвестно, как долго это может продолжаться. Происходят консультации и совещания лидеров НАТО и G7. Поживем – увидим.

Алекс Григорьевс, латвийский политаналитик, доктор филологических наук, независимый журналист:

— В вопросе о беженцах надо четко разграничивать ряд понятий. Во-первых, выбор места, в том числе страны жительства, является одним из неотъемлемых прав человека. Это право обозначено уже во Всеобщей декларации прав человека, лежащей в основе всей международной системы законодательства относительно прав человека. Статья тринадцатая гласит:

«1. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе местожительство в пределах каждого государства.

Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну».

Поэтому недопустима ныне распространенная тенденция рассматривать беженцев и вообще мигрантов чуть ли не как преступников.

Во-вторых, международное законодательство разграничивает понятия беженца, убегающего от преследований и мигранта, просто желающего (на это у него есть право) переселиться в другую страну.

Очень важно, что в большинстве развитых стран предусмотрена иногда достаточно основательная материальная помощь беженцам и их семьям, особенно детям. Таким образом, быть признанным беженцем становится выгодным.

Наконец, разграничение между беженцами и экономическими мигрантами в большинстве случаев бывает очень трудно провести. А материальная помощь делает беженцев весьма основательной обузой для бюджета. Европейские страны в последнее столетие принимали только беженцев, большая часть их была одной с ними национальности. Например, немцы, насильственно переселенные из Восточной Пруссии и земель, отошедших к Польше, поляки из земель, отошедших к СССР, украинцы из земель, отошедших Польше. Исключения были, но их не так много.

В результате, если немец встречает беженца, то думает: вот куда идут мои налоги! Скажем, в США мигранты являются движущей силой экономики, но для этого надо совершенно по-другому относиться к миграции и на государственном, и на психологическом уровне.

Все эти общие положения следует учитывать в любом разговоре о беженцах и мигрантах.

Теперь поговорим о конкретной ситуации вокруг Афганистана. Беженцы или мигранты могут становиться средством давления на страны и их руководство. Так их использует Лукашенко, так их в значительной мере использовал и президент Турции Эрдоган в 2015 году. Он хотел, чтобы с ним сели за стол переговоров и решали вопросы. И он своего добился. За недопуск потоков мигрантов в ЕС Турция получила два раза по 3 миллиарда евро. Вполне возможно, что и нынешнее обострение связано с желанием Эрдогана поговорить с европейскими лидерами.

Что же касается ЕС, то главная проблема в том, что у Евросоюза нет единой и последовательной политики по отношению к беженцам и мигрантам. Каждый новый поток мигрантов порождает кризис, которому ищется ситуационное решение. Оно будет найдено и в этот раз. Но через какое-то время будет новый поток и новый кризис. Между тем, многие страны Европы сталкиваются с депопуляцией, например, Эстония и Латвия. Приток мигрантов туда неизбежен. Главное, чтобы у стран были программы по приему, обучению и адаптации мигрантов жизни в этих странах.

Может быть, со временем и в Европе станут воспринимать мигрантов как стимул для экономического развития, а не только обузу на социальный бюджет.