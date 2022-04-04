Бывший прокурор трибунала ООН Карла дель Понте, которая вела дела о геноциде в Руанде и Югославии, призвала выдать ордер на арест российского президента Владимира Путина. Об этом она заявила в интервью Le Temps. Карла дель Понте назвала главу Кремля «военным преступником», которого надо немедленно привлечь к уголовной ответственности за военные преступления. С этой целью она призвала своих коллег выдать ордер на арест Путина.

«Это единственный существующий инструмент, который позволяет арестовать виновника в военном преступлении и отдать его под трибунал. Выдача ордера не означает, что его арестуют: если он останется в России – это никогда не произойдет. Однако он не сможет покинуть страну, и это уже будет важным сигналом того, что против него выступают», — сказала прокурор.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что преступления российских оккупантов против украинцев в Буче и других городах Киевской области должны определяться как геноцид. Он требует созыва Европейского совета для обсуждения зверств РФ и эффективных санкций. Моравецкий подчеркнул: над всеми виновными в совершении преступлений — как косвенными, так и прямыми — должен быть международный трибунал.

«Резня в Буче — это больше, чем сигнал тревоги для Европы и всего мира. Это неистовый крик о справедливости, свободе и праве на жизнь. О базовых и общечеловеческих ценностях», — заявил польский премьер. Он призвал Евросоюз конфисковать в своих банках все российские активы и активы олигархов РФ. Также Моравецкий настаивает, что ЕС как можно быстрее должен разорвать все торговые отношения с Москвой. «Европейские деньги должны прекратить поступать в Кремль. Преступный и все более тоталитарный режим Путина заслуживает только одного: действительно работающих санкций», — заявил Моравецкий.

Естественно, что высказался на сей счет и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он призвал к немедленным санкциям против России в свете сообщений об убийствах мирных жителей в Буче. «Массовые убийства в Буче были умышленными. Россияне стремятся уничтожить как можно больше украинцев. Мы должны остановить их и выгнать. Я требую новых разрушительных санкций G7 прямо сейчас», — написал Дмитрий Кулеба в Твиттере, сопроводив пост фотографиями тел убитых людей в Буче. В частности, Кулеба призвал ввести эмбарго на российские нефть, газ и уголь; закрытие всех портов для российских судов и товаров; отключение всех российских банков от SWIFT.

В конечном итоге, скорее всего, так и произойдет. Слишком шокирующе кошмарными являются преступления, совершенные российской армией в Украине. И нет необходимости цитировать отрицания очевидного, с которыми выступают в России. МИД РФ, пресс-секретарь президента РФ, различные «говорящие головы» страны-оккупанта, конечно же, отрицают и еще долго будут отрицать то, что вызвало шок и ужас по всему миру. Точно также многие представители гитлеровской Германии отрицали преступления своей страны в ходе Второй Мировой Войны. Да, были еще и те, которые говорил, что «все это были преступления Гитлера и Геббельса, а мы ничего не знали». Но все это была примитивная ложь жаждавших избежать коллективной ответственности. У россиян, кстати, в отличие от граждан гитлеровской Германии, была и остается возможность получать альтернативную информацию, узнавать правду о тех преступлениях, что сотворены их армией, их солдатами в мирной, ни на кого не нападавшей Украине. Они могут узнать о том, как в Буче были изнасилованы десятилетние девочки, как насиловали матерей на глазах их детей, как выжигали свастику на телах украинцев, как расстреливали людей со связанными руками, как танками ездили по легковым машинам, давя мирных людей. Все это сделали не инопланетяне. Все это сделали российские оккупанты.

И совершенно прав российский экономист и политический деятель Владислав Иноземцев, который написал на своей странице в Фейсбук, что страшные новости из Бучи и Ирпеня ужасны не столько тем, что однозначно делают Путина военным преступником (как справедливо отмечает один из известнейших международных специалистов по гуманитарному праву Ф.Сэндс, для этого хватает и самого акта не спровоцированной агрессии против соседнего государства), сколько тем, что они показывают «качество» российской армии.

«Убийства мирных граждан, копка братских могил, массовое мародёрство и отправка в Россию из Беларуси посылок с награбленным – всё это означает, что почти миллион человек, поставленных режимом в стране под ружьё, представляют собой не слишком хорошо организованную банду, и не более того», — пишет он. И это правда. И каждый член этой банды должен быть привлечен к суду. Этого требуют убитые, изнасилованные, подвергшиеся немыслимым пыткам украинцы. Этого требует каждый имеющий уши, глаза, совесть человек. Этого требует весь мир.