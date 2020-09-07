Каждый из нас в любой момент может заслужить «не свет, а покой» — бакинские будни глазами Булгакова

«…Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус».

Наверняка, любители творчества Булгакова знакомы с этой фразой, которая была вложена им в уста в одного из главных персонажей его произведения «Мастер и Маргарита». Это, пожалуй, все, что может заинтересовать искушенного читателя, так как дальше пойдет обычная рутина.

Рутина в том смысле, что все мы в ней живем, и особо не обращаем на нее внимания, хотя, каждый из нас может «внезапно умереть».

Ни для кого не секрет, что лихая езда всегда чревата последствиями. И в большинстве случаев, негативными, вплоть до трагических со смертельным исходом. Но, если лихачи на собственных автомобилях подвергают опасности свою жизнь (и нескольких своих пассажиров), то спрос с «шумахеров» — водителей общественного транспорта совсем иной.

Свидетелем того, что каждый из нас в любой момент может заслужить «не свет, а покой», автор этих строк убедился, когда ехал в автобусе №49 по маршруту: садик «Самед Вургун» — проспект Бабека.

Так вот, на определенном участке пути рядом с автобусом, в котором ехал ваш покорный слуга, оказался другой. Тоже с номером №49.

Дальше начались шекспировские страсти. «Наш» водитель через спущенное окно вступил в словесную перепалку со своим коллегой-соперником. Спор их был бесхитростным, и сводился к тому, что кто-то из них оказался не в то время, и не в том месте.

Пассажирам обоих автобусов оставалось лишь наблюдать: какое-никакое, но зрелище. Согласитесь, что в таких случаях даже самый серьезный и респектабельный с виду человек становится обыкновенным зевакой.

Итак, после «разборки» на словах, конкуренты решили продолжить выяснять отношения на «колесах». И понеслась гонка. Естественно, я, как пассажир «нашего» водителя, искренне болел за него. По двум причинам. Во-первых, я опаздывал. Во-вторых, он все же «свой».

А весь сыр-бор был из-за лишних 30 гяпиков. Да, понятно, что каждый должен прокормить семью, однако подвергать опасности здоровье или жизни пассажиров, по-моему, перебор.

Ну, раз уж данный материал начался со слов Булгакова, то было бы вполне оправданно закончить его фразой Михаила Афанасьевича: «Квартирный вопрос испортил москвичей». Мы же от себя добавим: если москвичей испортил квартирный вопрос, то азербайджанских водителей испортил «маршрутный»…