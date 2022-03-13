Казахстанская авиакомпания Qazaq Air возобновит полеты в Россию с 13 марта, говорится на сайте перевозчика.

В компании уточнили, что все запланированные рейсы в РФ будут восстановлены с 13 марта и доступны для бронирования билетов.

Прежде Qazaq Air объявила о приостановке полетов в российские города из-за отсутствия страхового покрытия на территории страны.

Кроме того, о временном прекращении рейсов в Россию сообщила еще одна казахстанская авиакомпания Air Astana. Причиной стало прекращение страхового покрытия коммерческих полетов в страну.