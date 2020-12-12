Казахстан передал ноту России из-за высказывания внука Молотова

МИД Казахстана вызвал временного поверенного в делах России Александра Комарова и передал ему ноту в связи с высказыванием Вячеслава Никонова — депутата Госдума и внука председателя Совета народных комиссаров СССР Вячеслава Молотова. Об этом сообщает ТАСС.

Замминистра Марат Сыздыков в разговоре с Комаровым выразил недоумение по поводу слов Никонова, который в эфире Первого канала заявил, что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России».

В министерстве отметили, что участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков наносят серьезный ущерб союзническим отношениям двух стран.

«МИД Казахстана ожидает адекватную оценку российской стороной подобных высказываний и призывает принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода от государственных деятелей Российской Федерации. Российскому дипломату была передана нота с позицией МИД Казахстана», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин порассуждал о границах бывших советских республик. «Если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава этого Союза — ну, хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа», — отметил он (lenta.ru)