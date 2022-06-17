Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал «Донецкую и Луганскую народные республики» «квази-государствами», выражая сомнение в том, что Нур-Султан когда-нибудь их признает. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, существующие два принципа устава Организации объединенных наций о целостности и самоопределении противоречат друг другу, что вызывает разное понимание территориальных вопросов. Он отметил, если право наций на самоопределение будет реализовано в реальности, то «вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникает более 500 или 600 государств».

«По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк», — сказал Токаев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на вопрос модератора Маргариты Симоньян. (gazeta.ru)