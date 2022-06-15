Казахстан будет соблюдать все санкции, наложенные странами Запада на Россию, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Россия 24». Он рассказал, что если республика не будет следовать антироссийским рестрикциям, то против Нур-Султана будут введены вторичные ограничительные меры. Несмотря на это, работа с Москвой будет продолжена, добавил Токаев.

«Мы не должны нарушать санкции, тем более мы получаем уведомления в отношении того, что в случае их нарушений последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей экономики», — заявил президент.