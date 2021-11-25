Казахский поэт и диссидент Арон Атабек (Едигеев) умер на 69 году жизни в Алма-Ате. В октябре он был отпущен из тюрьмы после 15 лет заключения. С момента ареста в 2006 году он категорически отвергал вину во вменённом ему преступлении и продолжал критиковать власти Казахстана.

О смерти диссидента сообщает Казахская служба Радио Свобода — Радио Азаттык. По словам сестры Атабека, он умер в восемь часов вечера в больнице от остановки сердца. Он был госпитализирован 20 октября в связи с резким ухудшением состояния на фоне коронавирусной пневмонии. Позднее он впал в кому и был подключён к аппарату искусственной вентиляции легких.

Атабек был активным участником политической жизни Казахстана с 80-х годов XX века. Он участвовал в массовых протестах в Алма-Ате в 1986 году против назначения русского партийного деятеля Геннадия Колбина на пост первого секретаря ЦК республиканской компартии, то есть, фактического руководителя республики. Позднее был одним из авторов обращения к съезду народных депутатов СССР о предоставлении Казахстану суверенитета. После предоставления республике независимости он оказался в оппозиции и к первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву.