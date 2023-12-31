Кабинет министров Израиля утвердил замену главы МИД страны. Место Эли Коэна, до сих пор руководившего министерством, займет Исраэль Кац, ныне возглавляющий Минэнерго, сообщила пресс-служба правительства.

«Правительство этим утром (в воскресенье, 31 декабря 2023 года) утвердило назначение министра Эли Коэна министром энергетики и инфраструктуры вместо министра Исраэля Каца и назначение министра Исраэля Каца министром иностранных дел вместо министра Эли Коэна. Эти назначения подлежат одобрению Кнессетом (парламент)», – говорится в заявлении.

При этом правительство решило сохранить за Коэном место в военно-политическом кабинете с участием ключевых министров, на совещаниях которого обсуждаются важнейшие для страны решения, хотя пост министра энергетики не предполагает присутствия на его заседаниях. Это решение также должно быть одобрено Кнессетом, добавили в пресс-службе.

Кацу 68 лет, он избирается в Кнессет по спискам партии «Ликуд» с 1998 года и в прошлом занимал различные министерские должности, в том числе возглавлял МИД Израиля с 2019 по 2020 год. Кац считается сторонником жесткой политики в отношении палестинцев и Ирана, будучи министром сельского хозяйства, он выступал против плана одностороннего размежевания с сектором Газа в 2005 году, а на посту министра энергетики поддержал блокаду анклава с точки зрения снабжения водой и электроэнергией. (9 канал)