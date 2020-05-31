Катар побил рекорд по приросту случаев COVID-19 за сутки

Катар побил рекорд среди стран арабского мира по приросту зараженных коронавирусом, после того как в субботу министерство здравоохранения страны объявило о более 2,3 тысячи новых случаев заболевания за сутки. Правда, это не помешало властям принять решение о возобновлении с воскресенья коммерческой деятельности.

«Зафиксировано 2 355 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За последние 24 часа 18 пациентов были помещены в отделение интенсивной терапии после заболевания коронавирусом, после чего число людей с COVID-19 в отделении интенсивной терапии возросло до 217», — говорится в сообщении министерства в социальной сети Twitter.

По данным минздрава, новые случаи выявлены среди иностранных рабочих в разных районах, а также среди катарских подданных и иностранных резидентов, которые заразились на рабочих местах или во время встреч с друзьями и родственниками из-за игнорирования рекомендованных властями мер.