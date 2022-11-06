В субботу в мадридском музее Прадо климатические активисты приклеили себя к рамам двух всемирно известных картин испанского мастера Франсиско де Гойи, что стало последней акцией из череды протестов, направленных против произведений искусства по всей Европе.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает Reuters.

Мужчина и женщина приклеили себя к «Махе одетой» и «Махе обнаженной» Гойи и написали на стене между двумя картинами «+1,5 градуса по Цельсию».

Кампания Futuro Vegetal заявила, что акцию протеста провели ее участники.

«На прошлой неделе ООН признала невозможность удерживать температуру ниже предела в 1,5 градуса Цельсия (согласованного на Парижском климатическом соглашении 2016 года). Нам нужны изменения сейчас», — говорится в сообщении группы в Twitter.

В Прадо заявили, что картины не были повреждены, но сотрудникам придется отремонтировать стену между двумя работами, которые были созданы на рубеже 18-го и 19-го веков.

«Мы осуждаем использование музея как места для политического протеста любого рода», — добавили в галерее.

Полиция сообщила, что два человека были арестованы.

Группы климатических активистов организовали серию подобных акций протеста в последние недели в преддверии конференции по вопросам изменения климата COP27, которая состоится на следующей неделе в Египте.

Так, 4 ноября в Риме климатические активистки облили овощным супом полотно Винсента ван Гога «Сеятель» и приклеили себя к стене; защищенная стеклом картина не пострадала.