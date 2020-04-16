Карлсен проиграл 16-летнему иранскому шахматисту

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен проиграл в финале турнира Banter Blitz Cup иранскому гроссмейстеру Алирезе Фирудже.

Как передает ТАСС, победа принесла 16-летнему иранцу 14 тыс долларов США.

Турнир проходил в режиме онлайн.

29-летний Карлсен — 16-й чемпион мира по шахматам, первый в истории абсолютный чемпион мира (победитель в трех категориях: классические шахматы, рапид и блиц). Норвежец является самым молодым шахматистом, возглавившим рейтинг Международной шахматной федерации (FIDE), поднявшись на первую строчку в возрасте 19 лет и одного месяца. На данный момент Карлсен возглавляет рейтинг в классических шахматах и в рапиде, в блице он занимает второе место, уступая американцу Хикару Накамуре.

Фируджа — серебряный призер чемпионата мира по рапиду 2019 года. В составе сборной Ирана он выступал на двух Шахматных олимпиадах (2016, 2018) и командном чемпионате мира (2019).