Карлос Гон признал свой побег из Японии нарушением закона

«Если бы кто-нибудь мог гарантировать мне справедливый суд, я бы хотел предстать перед судом в Японии. Я почувствовал, что надеяться больше не на что. Выезд из страны был нарушением закона. У меня очень хорошие адвокаты в Японии во главе с Хиронакой Джюнъитиро. Они любят свою страну, но в то же время сражаются с японским правосудием. Когда я спросил своих японских адвокатов, могу ли я рассчитывать на справедливый суд в Японии, они ответили мне молчанием. Адвокаты сказали, что предпримут различные действия, чтобы я все-таки смог рассчитывать на справедливый суд», — сказал Гон в интервью японской газете «Асахи».