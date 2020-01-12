Карлос Гон признал свой побег из Японии нарушением закона

кс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон признал, что его побег из Японии был нарушением закона, но объяснил свое решение тем, что не мог рассчитывать в этой стране на справедливый суд.
«Если бы кто-нибудь мог гарантировать мне справедливый суд, я бы хотел предстать перед судом в Японии. Я почувствовал, что надеяться больше не на что. Выезд из страны был нарушением закона. У меня очень хорошие адвокаты в Японии во главе с Хиронакой Джюнъитиро. Они любят свою страну, но в то же время сражаются с японским правосудием. Когда я спросил своих японских адвокатов, могу ли я рассчитывать на справедливый суд в Японии, они ответили мне молчанием. Адвокаты сказали, что предпримут различные действия, чтобы я все-таки смог рассчитывать на справедливый суд», — сказал Гон в интервью японской газете «Асахи».
Он объяснил, что его решение было вызвано многими причинами. Среди них он назвал отказ суда предоставить ему встречи с женой, а также то, что решения суда ему пришлось бы ждать 5-10 лет.
Он пообещал рассказать о том, что происходило в недрах автоконцерна.(РИА Новости)
| 2020-01-12T20:21:55+00:00 12 января 2020, 19:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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