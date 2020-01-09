Карлос Гон появился на публике

Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон 8 января провел в Бейруте первую пресс-конференцию после того, как сбежал в Ливан из-под домашнего ареста в Японии. Об этом сообщает ТАСС.

На данной пресс-конференции Гон заявил, что не считает, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ был в числе чиновников, которых предприниматель обвиняет в заговоре против себя.

Он отметил, что в ближайшие недели предпримет конкретные шаги по восстановлению своей репутации, так как намерен доказать свою невиновность по всем пунктам обвинения.

Гон также сообщил, что готов оказать помощь правительству Ливана в преодолении экономического кризиса.

19 ноября 2018 года Гон был арестован по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Весной 2019 года за него внесли залог. До суда, который был намечен на весну 2020 года, он покинул страну без разрешения японских властей.