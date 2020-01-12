Карлос Гон намерен передать материалы своего дела независимым юристам

Бывший глава автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон признает, что незаконно бежал из-под ареста в Японии, и готов предоставить материалы своего дела на рассмотрение независимых юристов. Он заявил об этом в опубликованном в воскресенье интервью газете The Asahi Shimbun.

«Мой выезд из страны был незаконным, — сказал экс-менеджер. — Но мне 65 лет, и я мог не перенести еще примерно десяти лет под арестом, пока дело бы рассматривали все инстанции вплоть до Верховного суда. Я просил быстрого процесса, но меня никто не слушал». Гон вновь подверг осуждению японское правосудие. «Я сыт по горло японской юридической системой, — сказал он. — Ответственность за мой побег лежит на японской прокуратуре».

«Первоначально, — отметил Гон, — я хотел суда в Японии. Однако здесь не гарантировано справедливое вынесение приговора». Гон сообщил, что готов направить материалы с уликами по своему делу, которые имелись у Токийского окружного суда, на рассмотрение независимых юристов. По его словам, сейчас изучаются конкретные способы передачи этих документов, включая их публикацию в интернете.(ТАСС)