Карен Шахназаров: Мечты о реванше – абсолютно пустое занятие

«Если Армения и Азербайджан будут сотрудничать в экономической сфере, то рано или поздно, скорее рано, найдут общий язык. Другого пути для сосуществования просто нет. А мечты о реванше – это абсолютно пустое занятие».

Oб этом в интервью Caliber.Az заявил российский кинорежиссер, общественный деятель, генеральный директор и председатель правления киноконцерна «Мосфильм», народный артист России Карен Шахназаров.

«Поражение в войне армянский народ воспринял болезненно, это понятно. Но это надо пережить… Ясно, что какая-то часть общества настроена реваншистски. Мол, соберемся с силами и начнем новую войну. На мой взгляд, это совершенно тупиковый путь. Но, как мне кажется, большая часть армян не настроена на это. Надо находить возможность для сотрудничества», — cчитает Шахназаров.

«В целом, я считаю, что это большая заслуга Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который подписал Заявление (от 10 ноября). Ведь у Баку было много «карт на руках», но выбран был самый мудрый и правильный вариант», — заявил он.(Report)