Кардиолог из Нью-Йорка намерен отсудить у Apple компенсацию за нарушение авторских прав

Кардиолог из Университета Нью-Йорка утверждает, что компания Apple использует его запатентованный метод отслеживания сердцебиения, и намерен получить за это компенсацию, сообщает агентство Блумберг.
«Доктор Джозеф Визел, который преподает в нью-йоркской медицинской школе, в пятницу подал иск против технологического гиганта в федеральный суд в Бруклине», — пишет агентство.
Визел утверждает, что часы Apple, которые благодаря датчику на обратной стороне могут следить за сердцебиением и сообщать о нерегулярном пульсе, нарушают его запатентованный метод обнаружения нерегулярного ритма сердца. По его словам, его открытие было «новаторством» в обнаружении фибрилляции предсердий — одного из видов нарушения сердечного ритма — благодаря слежению за «нерегулярным ритмом пульса при последовательных временных интервалах».
Кардиолог сообщил, что впервые связался с компанией в сентябре 2017 года, предоставив Apple детальную информацию о своем патенте. «Apple отказалась сотрудничать по доброй воле, чтобы можно было избежать этого иска», — говорится в заявлении Визела. Теперь он намерен отсудить у компании компенсацию за нарушение авторских прав, а кроме этого, добиться запрета на использование его открытия без разрешения.
| 2019-12-28T09:44:45+00:00 28 декабря 2019, 12:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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