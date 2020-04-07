Карантинный режим: работа по уходу за больными и пожилыми людьми разрешена

Ухаживающие за больными и престарелыми гражданами лица могут получить возможность выхода на работу в рамках действующего особого карантинного режима, сообщил # пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

По словам Мамедова, такой механизм предусмотрен и запущен. При возникновении вопросов по этому поводу следует обратиться на «горячую линию» Министерства труда и социальной защиты «142».

На текущий момент в редакцию # продолжают поступать запросы читателей о пропусках для наемных работников, работающих на индивидуальных условиях, обеспечивая уход за больными и пожилыми людьми. Судя по заявлению пресс-службы Кабмина, препятствий для осуществления этого вида работ быть не должно.

Ранее сообщалось, что решением Кабмина допускается передвижение по служебным удостоверениям и справкам с места работы:

— сотрудников Администрации Президента Азербайджанской Республики и Аппарата Кабинета Министров Азербайджанской Республики;

— депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и сотрудников его Аппарата;

— руководителей центральных и местных органов исполнительной власти и их заместителей;

— Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) и сотрудников его Аппарата;

— руководителей принадлежащих государству юридических лиц, в том числе созданных от имени государства юридических лиц публичного права и их заместителей;

— сотрудников Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики;

— Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики и структур, находящихся в его подчинении;

— объектов государственного значения и жизнеобеспечения, а также непрерывно функционирующих учреждений (прилагается список номер 1);

— государственных органов и структур (учреждений) здравоохранения, частных учреждений здравоохранения;

— правоохранительных, судебных органов и органов, где предусмотрена военная служба, адвокатов;

— сотрудников средств массовой информации;

— аккредитованных в Азербайджанской Республике дипломатических представительств и международных организаций и их местного персонала (на основании аккредитационных карт, выданных Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики).

В том числе допускается передвижение следующих лиц после внесения работодателем данных о них в портал icaze.e-gov.az с использованием электронной подписи:

— привлеченных к работе сотрудников государственных органов, принадлежащих государству юридических лиц, в том числе созданных от имени государства юридических лиц публичного права (прилагается список номер 2);

— сотрудников частных юридических лиц, продолжение деятельности которых разрешается в направлениях, установленных Постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 30 марта 2020 года номер 120, и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, не создавая юридического лица, и их работников;

— сотрудников, требуемых для обеспечения охраны и технической безопасности частных юридических лиц, продолжение деятельности которых не разрешено.

Также разрешается передвижение волонтеров Общественного объединения «Волонтеры ASAN», Общественного объединения «Региональное развитие», Движения «Волонтеры аграрного развития», студентов-волонтеров «Бир», волонтеров Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики после внесения данных о них в портал icaze.e-gov.az.