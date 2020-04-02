Карантинные меры в Иране могут сохраниться год

Пандемия коронавируса нового типа (Сovid-19) может продлиться до конца года, поэтому ограничительные и карантинные меры в Иране могут сохраниться.

Как сообщает иранское государственное телевидение, об этом сказал президент Ирана Хасан Рухани.

Президент поблагодарил иранский народ за соблюдение рекомендованных мер и запретов в связи с пандемией коронавируса.

«Неизвестно, когда вирус полностью исчезнет. Угроза коронавируса может сохраняться и несколько следующих месяцев или, возможно, до конца года (20 марта 2021 года по иранскому календарю). Поэтому мы должны продолжать соблюдать правила и протоколы о здоровье, объявленные Министерством здравоохранения»,- сказал Рухани.

По словам политика, производственным центрам, учреждениям и местам, вынужденным продолжать свою деятельность, также следует продолжать соблюдать санитарные протоколы. «Могут быть и ограничения, потому что дорога впереди не короткая. Это касается не только Ирана, это глобальная проблема, которая касается всего мира»,- сказал Рухани.

Президент отметил, что до конца года не будет проблем с поставками предметов первой необходимости и предметов медицинского назначения.

Рухани добавил, что в ближайшие дни в страну поступят 4 миллиона тонн импортных товаров.