Карантин с пользой: самоизоляция поможет сблизить родителей и детей

В связи с карантином в Азербайджане закрыты учебные заведения, а многих сотрудников отправили на месяц по домам с сохранением зарплаты. В силу обстоятельств родители и дети сейчас проводят вместе практически все время, но не все оказались к этому готовы. В интернете уже шутят по этому поводу, что из-за закрытия школ родители найдут вакцину от коронавируса раньше, чем ученые.

Исполнительный директор НПО «Надежное будущее» Кямаля Ашумова заявила #, что важно во всем находить положительные моменты, и даже в карантине использовать представившиеся новые возможности.

«Наша организация, много лет работающая в сфере защиты прав детей, решила не останавливать свою работу. В рамках «Надежного будущего» функционирует детская горячая линия, которая и в период карантина продолжает оказывать помощь детям и их родителям»,–говорит она.

Детская горячая линия круглосуточно принимает звонки, и специалисты данного сервиса стараются прямо или косвенно помочь звонящим в решении их проблем. Также работает мобильное приложение детской горячей линии, и те, у кого на смартфонах есть это приложение могут написать о своих проблемах в чат. Сотрудники горячей линии открыты для обращений и на страницах фейсбука и инстаграм.

«Один из основных вопросов, который сейчас волнует детей и взрослых, это эпидемия коронавируса. Недавно нам задали вопрос, действительно ли данное заболевание начинается с высокой температуры, и наши специалисты подробно описали симптомы заболевания и меры профилактики. Важно просвещать население, и в частности несовершеннолетних, во имя здорового будущего»,– подчеркнула К.Ашумова.

Она отметила, что в данной непростой ситуации необходимо, чтобы родители помогали детям справиться с чувством страха и с пессимистическими мыслями, если те у них возникают. Эксперт уверена, что необходимо давать детям информацию о том, как вести себя во время карантина, для чего необходимо не выходить из дома, чаще мыть руки, соблюдать дистанцию с другими людьми.

«Наша цель параллельно с госструктурами помочь родителям пройти эту изоляцию с заботой друг о друге и не упасть духом. Родители – пример для своих детей. Карантин – время, когда родители и дети могут больше сблизиться, лучше узнать друг друга»,– отметила она.

По словам К.Ашумовой, детская горячая линия с прошлой недели определила для себя несколько дополнительных приоритетов. Многие родители сейчас задаются вопросом, чем занять детей дома, и было решено сделать серию направляющих сторис. Это фото и короткие видео, которые будут ежедневно помогать мамам и папам в том, чтобы наладить общение со своими детьми. Зайдя на сайт детской горячей линии, на ее страницу в фейсбук или на инстаграм, родители смогут ежедневно видеть новые занятия и игры для детей.

«Речь и о физических упражнениях, и об играх, направленных на развитие логического мышления, и об общении родителей со своими детьми на разные темы. Родители должны найти подход к своим детям, выработать оптимальную модель взаимодействия с ними, установить доверительный контакт»,– эксперт.

Многие мамы и папы часто винят себя в том, что у них остается мало времени на детей из-за работы. Сейчас как раз хороший момент для того, чтобы хоть в какой-то степени наверстать упущенное.

«Это сблизит и сплотит семью, ведь несмотря на тяжелые дни, они почувствуют поддержку друг друга. Кто-то сможет начать все с чистого листа и докажет своим детям, что они нужны и любимы. Дома на самом деле всегда есть чем заняться– посмотреть развивающие программы, почитать вместе книгу, поиграть в различные игры. Мамы могут приобщить дочерей к рукоделию, готовке, а отцы показать сыновьям, как что-то починить в доме. Это,– подчеркивает К.Ашумова,– пригодится детям в дальнейшей жизни. Во время таких совместных занятий родители смогут понять, что интересно их детям, что у них лучше получается, и дальше работать с ними в этом направлении. Не надо забывать и о том, что часть дня у детей займет учебный процесс, ведь школьники продолжают учиться по телевизионным урокам».

Эксперт уверена, что не нужно акцентировать внимание детей на конкретных сроках окончания изоляции, ведь пока непонятно, как будет складываться ситуация дальше. По словам К.Ашумовой, сидя дома, стоит придерживаться привычного режима дня. Важно, чтобы дети ложились и вставали вовремя, а также питались в соответствии со своим обычным графиком. Это поможет дисциплинировать детей, в противном случае могут иметь место такие негативные последствия, как набирание лишнего веса, лень и апатия.