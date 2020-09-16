Карантин понизил предложение и поддержал уровень цен на рынке недвижимости

Рынок недвижимости в Азербайджане сохраняет выжидательную позицию, хотя определенная активность все же имеется – сказалось смягчение карантина и традиционная осенняя динамика. Сентябрь отметился некоторым ростом спроса на жилье, однако в условиях пандемии, падения нефтяных цен и маячащего на горизонте призрака девальвации граждане не торопятся инвестировать в дома, считая «живые» деньги неизменным подспорьем в ситуации неопределенности.

Специалисты недвижимого рынка прогнозируют рост цен на жилье даже в случае небольшого повышения спроса, который может случиться во втором полугодии. Ведь даже незначительная текущая активность провоцирует несоизмеримо большую ценовую динамику. Причины этого лежат на поверхности, считает независимый оценщик недвижимости Рашад Алиев, апеллируя к снижению строящегося жилого фонда. Пандемия в текущем году, действительно, сократила объемы строительства.

Согласно имеющимся данным, темпы роста в этой сфере за истекшие семь месяцев текущего года понизились на 16,8%, если сравнивать с отчетным временем минувшего года. К прошлому году на стабильно высокой цене нефти строительство выросло в 3,9 раза по сравнению с позапрошлым. Всего же в 2019 году было отстроено 8 млн. 747,3 тыс. кв. метров жилья. Однако в январе-июле текущего года упомянутый показатель уменьшился аж до 2 млн. 780,5 тыс. кв. метров. И это несмотря на серьезные денежные вливания в отрасль – невзирая на пандемию и кризис, инвестиции в строительство даже увеличились в отчетные месяцы на 10,4, или 737,7 млн. манатов. Однако карантин привел к сокращению общего числа строящихся объектов почти в два раза.

Ведь если в прошлые годы в Баку, как правило, строилось до 150 объектов, сегодня на стадии строительства порядка 80-ти возводимых домов. Также отмечается, что за последние три месяца не было замечено строительство новых объектов. Двукратное снижение предложения на первичный жилищный фонд способствует стабилизации цен на недвижимость даже в условиях серьезного спада покупательной способности населения и спроса. А потому даже незначительный рост желающих приобрести квадратные метры сопровождается ценовой динамикой. Аналитики этой сферы прогнозируют значительное подорожание жилья после пандемии из-за роста покупателей и падения предложения.

При этом спрос на этом рынке зависит не только от доходов местного населения. Покупательский интерес во многом формировали иностранные граждане, сказал «Зеркало» специалист по недвижимости Ровшан Талыбзаде. С этой точки зрения, говорит специалист, стагнация спроса на рынке жилья вызвана также закрытием границ и снижением числа посещающих страну иностранных граждан. По его словам, все предыдущие годы, вплоть до начала карантина, стремительно возрастало число иностранцев, скупавших и планировавших приобрести жилье в Баку и регионах. Это граждане Турции, Ирана, арабских стран, а также азербайджанцы, проживающие в Грузии и России. Словом, умалять роль туризма и трудовых мигрантов в формировании спроса нельзя, а после пандемии наплыв иностранных покупателей способен сильно взвинтить цены.

Основной причиной, побудившей иностранцев покупать квартиры в нашей стране стало удобство системы регистрации недвижимости. Ведь за последние годы в этом направлении была проделана большая работа, считает специалист. «В первую очередь рост иностранных покупателей был обусловлен достигнутой простотой и удобством системы регистрации жилья и недвижимости в нашей стране. Внедрение новой электронной системы также сыграло свою роль». С другой стороны, по словам Талыбзаде, иностранцы приезжали в нашу страну с различными целями. Непосредственно в столице покупали квартиры иностранные студенты, спрос также исходил и от иностранных специалистов, участвующих в различных проектах в Азербайджане, имевших здесь постоянные деловые связи. В то же время спрос на жилье в регионах преимущественно формировали иностранные граждане, приезжающие в нашу страну для отдыха. Ведь это двойная выгода: с одной стороны, сэкономить на отдыхе, а с другой — собственное жилье можно сдавать, получая доход от аренды.

По результатам проведенного мониторинга, большинство иностранцев, интересовавшихся покупкой жилья в Азербайджане – граждане Ирана и Турции. Среди них немало проживающих в России азербайджанцев. Иными словами, спрос на местном рынке жилья диктовали в значительной степени иностранцы и проживающие в России наши сограждане, а потому не удивительно, что с началом пандемии коронавируса и закрытием границ в этом сегменте рынка наступила стагнация. Снижение экономической активности в России привело к тому, что многие наши трудовые мигранты потеряли привычные доходы в соседней стране и перестали инвестировать их в отечественную недвижимость.

Кроме того, ограничительные меры, призванные воспрепятствовать распространению вируса, тоже повлияли на деловую активность, сократив спрос в сегменте предпринимателей и зарубежных специалистов, принимающих участие в различных проектах на территории республики. При этом иностранцы практически не влияли на спрос в сегменте земельных участков, ведь по закону нашей страны продавать им землю запрещено.