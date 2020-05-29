Карантин негативно сказался на детях: школьных психологов научат профилактике психологических проблем

Длительная самоизоляция стала тяжелым испытанием даже для взрослых, что уж говорить о детях. Эксперты отмечают, что именно в этот период увеличилась необходимость в психологической поддержке несовершеннолетних.

Неправительственная организация «Надежное будущее» начала проведение тренингов для школьных психологов из разных частей страны. Об этом # рассказала исполнительный директор НПО Кямаля Ашумова.

По ее словам, невзирая на карантин, «Надежное будущее» и детская горячая линия продолжали свою работу, хотя частично сотрудники находились на дистанционной занятости. С середины апреля они перешли на обычный режим работы, соблюдая при этом все меры предосторожности в связи с угрозой распространения COVID-19.

На горячую линию во время карантина поступало большое количество звонков от детей и взрослых, и сотрудники не могли оставить людей в беде.

«Нам помогали и продолжают помогать госучреждения, в частности Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей, полицейские департаменты. Операторы, социальные работники и юристы детской горячей линии продолжили активно участвовать в решении проблем несовершеннолетних.

Анализ ситуации показал, что и после карантина ситуация какое-то время будет оставаться напряженной, и мы решили начать новый проект, обратившись за поддержкой в азербайджанский офис ЮНИСЕФ. Эта организация нас поддержала, за что хотелось бы выразить свою благодарность», – рассказала она.

Основная цель проекта — выявление и профилактика психоэмоциональных проблем у детей и молодежи во время пандемии COVID -19, проблем с психическим здоровьем учащихся после пандемии в школах, сотрудничество школьного персонала и семей с сервисами, которые могут им помочь в решении существующих проблем.

По словам Ашумовой, больше всего из-за самоизоляции пострадали дети. Было ущемлено не только их право на обучение, но и право на свободный досуг, общение. Не каждый родитель, даже находясь постоянно дома, общался со своим ребенком, и многие дети страдали от одиночества, непонимания, отсутствия заботы. Дети часто становились свидетелями и жертвами бытового насилия. Во время карантина у подростков возникали суицидальные настроения чаще, чем до него. Эксперт рассказала о случае, когда девочку-подростка бросила мама и уехала, и она хотела покончить жизнь самоубийством.

«Многие дети из-за пандемии и карантинных мер пребывают в растерянности и не знают, куда им обратиться. После отмены карантина ситуация не сразу поменяется к лучшему. Чтобы решить накопившиеся и постпандемические проблемы, мы и решили начать проект, и заняться усовершенствованием работы школьных психологов, углубить реабилитацию детей, нуждающихся в поддержке», – рассказала Ашумова.

К проекту был привлечен Центр психического здоровья. Сейчас около 70 школьных психологов со всего Азербайджана участвуют в тренингах, которые проводят специалисты Центра.

Проект состоит из двух частей. Первая совместно с Центром психического здоровья, вторая будет полностью реализовываться «Надежным будущим».

«Мы работаем с регионами и знаем, где больше ущемлены дети, а школьные психологи остаются в стороне. Их надо учить, как работать с детьми, какая диагностика необходима, как работать с семьями. Один раз поговорить с ребенком недостаточно, нужно найти к нему соответствующий подход», –подчеркивает Ашумова.

К проекту были привлечены и директора школ, которым рассказали о детской горячей линии. По словам эксперта, хотелось бы, чтобы школы направляли соответствующие кейсы на горячую линию, в центры реабилитации. Работники учебных заведений должны знать, что это те структуры, которые протянут им руку помощи, и вместе с ними будут решать проблемы школьников. От этого выиграют и дети, и сама школа, в которой не будет негативных случаев.

Директор Центра психического здоровья Фуад Исмайлов рассказал # о том, что в тренингах задействованы 4 сотрудника Центра: два детских психолога и психиатр, а также координатор. Спектр тем, обсуждаемых на тренингах, широк.

«Сейчас в средних учебных заведениях нередко должность школьного психолога или вакантна, или ее занимают педагоги, например, географии. У многих школьных психологов нет достаточной профессиональной подготовки, чтобы выявлять и правильно реагировать на проблемы с психическим здоровьем у школьников», – сказал он.

Пандемия, по словам директора Центра, вскрыла некоторые проблемы школьников и стала причиной появления новых. Так, в новом учебном году учащимся придется заново адаптироваться к школе после долгого перерыва, и определенному проценту детей в связи с этим нужна будет психологическая поддержка.

Еще одна важная тема для обсуждения — буллинг в школах, то есть травля детьми кого-то из учащихся. Надо уметь его вовремя выявлять и знать, что делать в таких случаях. На тренингах также обсуждается вопрос того, как правильно организовать взаимодействие между администрацией школы и школьными психологами.