В торговом центре Port Baku Mall презентован Пряничный городок Karabakh – Winter Wonderland, созданный по инициативе издательского дома NARGIS. Идейным вдохновителем и руководителем проекта является Ульвия Махмудова, сообщает #.

Инсталляция Karabakh – Winter Wonderland выполнена в форме цветка хары бюльбюль и посвящена Дню Победы.

Создатели проекта сообщили журналистам, что создание инсталляции ушло 80 кг муки, 15 кг масла, 330 яиц, 20 кг шоколада, 200 кг марципана, 250 кг айсинга, 15 кг меда, 3 кг имбирного порошка и множество конфет, при этом более 40 марципановых фигурок были сделаны вручную. Кулинарный шедевр включает также 30 пряничных домиков, более 100 пряничных деревьев и пять больших новогодних елок.

Цель проекта – привлечь внимание жителей и гостей города Баку к богатейшей культуре Карабаха, подарить бакинцам и гостям города атмосферу приближаещегося Нового года.

В работе над проектом, которая продолжалась около 2 месяцев, были задействованы более двадцати дизайнеров, архитекторов и кондитеров, которые возвели миниатюры памятников азербайджанской культуры в виде сладостей – от стен Шушинской крепости до Агдамской мечети, а также современных и новых построек, к примеру, Физулинский аэропорт и др.

Интсталяция будет доступна широкой аудитории до 13 января 2022 года. Вход на выставку свободный.