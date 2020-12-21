Карабах как разменная монета в торге России с Вашингтоном – размышления Максима Шевченко

Интересную версию дальнейшего развития событий в карабахском регионе Азербайджана, которая благодаря подковерным играм кремлевской власти, по итогам Отечественной войны так полностью и не перешла под контроль Баку, высказал российский журналист Максим Шевченко в своем традиционном воскресном стриме на Youtube после визита в Азербайджан.

По его мнению, Карабах в нынешних условиях прогнозируемого роста давления и усиления санкционного режима в отношении России со стороны США после воцарения в Белом доме новой администрации, о чем уже громогласно объявили в Вашингтоне, может стать разменной монетой для Кремля, чтобы удержаться у власти.

Так, Шевченко считает, что Москва ради достижения этой цели ведет сейчас торг с мировыми элитами, используя в качестве средства поставку российского газа в Европу, а другой ставкой в этой игре станет Карабах. И перспективы стратегического сотрудничества России с Азербайджаном и Турцией и «союза шести» (Азербайджан, Турция, Россия, Иран, Армения, Грузия) и «миротворчество» — просто-напросто служат для российской власти средством, чтобы добиться от Германии и Брюсселя посреднических усилий для налаживания контактов с новой американской властью.

Россия при этом быстро предаст Карабах, мгновенно окажется, что «миротворческие силы» не миротворческие силы, а на самом деле защищают «граждан» России, проживающих на территории Ханкенди, и которым уже раздали российские паспорта, и что «мы наших граждан в обиду не дадим». Отработана эта методика, как говорит Шевченко, уже в Южной Осетии и Абхазии, в Приднестровье. Окажется, что армяне Нагорного Карабаха не граждане Азербайджана, а России. И это не фантастика. Для подтверждения своей версии развития событий в Карабахе Шевченко ссылается на армянского политолога Александра Искандаряна, который, по его словам, открыто говорит, что «в Нагорном Карабахе размещена российская военная база, что это контингент не миротворческий, а силы, которые будут спасать и защищать».

Так удастся ли Москве договориться с Вашингтоном? Шевченко считает, что вариантов обойтись без подарков Америке у российской власти нет. Потому что возрождение Турции, создание там альтернативной цивилизационной по отношению к Западу успешно развивающейся модели развития общества является слишком большой стратегической проблемой для Запада, считающей, что только западная модель прогрессивна. При первой же возможности, когда Запад начнет прессовать не члена западного сообщества Турцию, в дело вступит «армянский фактор». «Ведь Карабах является гвоздем, сознательно вбитым российским империализмом, который является инструментом глобального империализма, в тело Кавказа, в отношения русского, армянского народов с тюркскими народами.

Таким образом, заключает Шевченко, «будущее Карабаха будет расторговываться как часть отношений Кремля с Вашингтоном и Большим Западом».