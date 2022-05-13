Капитан МЧС получил ранение в результате взрыва мины.

Как сообщает АПА, инцидент произошел в селе Баш Гарвенд Агдамского района.

По информации, получившим ранения в результате подрыва на мине является сотрудник МЧС, который занимался разминированием на территории.

Сообщается, что капитан Сулейман Гейдаров получил тяжелое ранение руки и госпитализирован.

По словам прокурора пресс-службы Генеральной прокуратуры Айнур Эфендиевой, установлено, что капитан МЧС Сулейман Гейдаров получил различные телесные повреждения в результате подрыва на мине во время служебной деятельности на территории села Баш Гарвенд.

В настоящее время проводится расследование в прокуратуре Агдамского рацона.