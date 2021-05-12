Канцлера Австрии заподозрили в даче ложных показаний по «Ибица-гейт»

Канцлера подозревают в даче ложных показаний следственной комиссии «Ибица» при прокуратуре Австрии. Комиссия с конца мая 2019 года пытается установить авторов и заказчиков скандальной видеозаписи с участием экс-вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, публикация которой вызвала политический скандал в республике и привела к развалу правительства.

«Я всегда старался как можно лучше вспоминать и давать достоверные данные по вопросам многолетней давности по темам и сферам, которыми никогда не заведовал в правительстве, и лишь частично получал о них информацию. На мой взгляд, я всегда прикладывал усилия для ответов комиссии, сделал все возможное», — сказал Курц журналистам на пресс-конференции, добавив, что останется в должности.(РИА Новости)