Президентские выборы в Турции, которые намечены на 14 мая, скорее всего, пройдут в два тура. Об этом заявил один из кандидатов на пост главы республики Мухаррем Индже в субботу в эфире телеканала NTV.

«Похоже, выборы пройдут в два тура, я так вижу ситуацию», — сказал политик. Отвечая на вопрос, кого он поддержит во втором туре голосования — действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана или лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу, Индже сказал, что «сделает необходимое, когда придет время». По его словам, «Эрдоган устал за 21 год» нахождения у власти. Турции сегодня нужны молодые, динамичные политики, добавил Индже. «Конечно, я хотел бы, чтобы избрали меня, но какой выбор сделает народ, я не знаю», — подчеркнул он.

Индже участвовал в выборах президента Турции в 2018 году, набрав свыше 30% голосов избирателей. По прогнозам социологов, на предстоящих выборах он может рассчитывать максимум на 5-7% голосов.

Портал Gercek Gundem ранее опубликовал результаты опросов общественного мнения, проведенных ведущими социологическими компаниями страны. Из них следует, что избрать нового президента Турции, скорее всего, удастся во втором туре. Опросы при этом показали незначительный разрыв в популярности между Эрдоганом и Кылычдароглу. (ТАСС)

