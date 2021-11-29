Канадская чиновница в области здравоохранения Кэрри Бурасса была уволена после того, как выяснилось, что она обманывала о своем происхождении, заявляя, что она относится к особой этнической группе — канадским метисам, пишет New York Post.

В результате тщательного анализа ее генеалогического древа было выявлено, что ее предки на самом деле были выходцами из России, Польши и Чехословакии.

«Когда какой-то самозванец говорит от имени метисов и других коренных народов, рассказывает, что значит — быть метисом <…> это очень неприятно, возмутительно и вредно», — заявила Дженет Смайли, представительница метисов. (Газета.ру)