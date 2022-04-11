Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила, что страна вводит санкции в отношении оборонного сектора РФ на фоне украинского кризиса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство.

«Мелани Жоли сегодня объявила, что Канада вводит новые санкции <…> Новыми мерами вводятся ограничения в отношении 33 предприятий российского оборонного сектора», — отмечено в заявлении.

Ранее Канада ввела санкции против девяти физических лиц из России, среди которых Владимир Потанин, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов и Леонид Михельсон.

До этого в МИД Канады заявили, что власти страны включат в свои санкционные списки еще девять граждан России и девять граждан Беларуси из-за ситуации в Украине. Во внешнеполитическом ведомстве также указали, что у этих физлиц есть «тесные связи с российским и белорусским режимами».