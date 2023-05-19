Канада введет санкции против более чем 70 физлиц и компаний России.

Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство Canadian Press.

Пресс-служба премьер-министра страны Джастина Трюдо сообщила о том, что это связано с проведением РФ боевых действий в Украине, а также нарушениями прав человека.

Санкции будут применены против «17 физических и 18 юридических лиц, связанных с российскими компаниями, которые предоставляют военные технологии и наработки вооруженным силам России, против членов семей указанных лиц и представителей кремлевской элиты».

Кроме того, Оттава применит рестрикции в отношении 30 физических и восьми юридических лиц, якобы «причастных к продолжающимся нарушениям Россией прав человека, в том числе к перемещению и установлению опеки над украинскими детьми в России».

Трюдо в пятницу находится в японской Хиросиме, где принимает участие в мероприятиях в рамках саммита лидеров стран Группы семи (G7).