30 сентября в Вашингтоне прошла совместная пресс-конференция госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Канады Мелани Жоли. Они заверили журналистов, что попытка России аннексировать новые части украинской территории не повлияет на союзников: они по-прежнему будут оказывать помощь Украине.

«Эта поддержка может быть использована так, как Украина сочтет нужным для защиты своей территории», — подчеркнул Блинкен.

Жоли добавила, что действия России приведут лишь к тому, что Канада будет оказывать больше помощи украинцам.

Отвечая на вопрос о перспективах вступления Украины в НАТО, она заверила, что Канада поддерживает политику открытых дверей.

«Мы всегда были за Украину в НАТО», — сказала глава МИД.

Ответ Блинкена был более осторожным.

«Наша позиция осталась прежней. Мы решительно поддерживаем политику открытых дверей НАТО, поддерживаем вступление стран и укрепление потенциала НАТО», — ответил госсекретарь.

При этом он сказал, что существует процедура вступления в блок, которую должна пройти и Украина. Журналисты привели в пример Финляндию и Швецию, которые смогли значительно ускорить процесс вступления. В ответ Блинкен заявил, что эти две страны уже давно являются близкими партнерами НАТО и де-факто союзниками. (focus.ua)