Канада надеется, что ее представители получат иранские визы к 14 января

Канадские власти надеются, что все канадские специалисты и дипломаты, которые должны принять участие в расследовании катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране и оказывать помощь родственникам погибших, получат иранские визы к 14 января. Об этом в воскресенье сообщил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань в своем Twitter.

В субботу премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что уже в воскресенье первые представители Канады, получившие иранские визы, прибудут в Тегеран.

Ранее Оттава сформировала оперативную группу, в которую вошли 10 дипломатов и два представителя Совета по безопасности на транспорте Канады. Они прибыли в Анкару для получения иранских виз. По словам министра, эти люди будут оказывать консульские услуги родным погибших, помогать в идентификации жертв катастрофы и участвовать в расследовании. (ТАСС)

| 2020-01-12T23:35:57+00:00 13 января 2020, 01:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss