Власти Канады включили в свой санкционный список в отношении Ирана семь судей, которые, по мнению Оттавы, причастны к нарушениям прав человека. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте канадского МИД.

В заявлении утверждается, что новые фигуранты антииранского санкционного списка Канады связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в отношении многих членов которого Оттава уже ввела санкции. Оказавшимся в списках гражданам Ирана будет запрещен въезд в североамериканскую страну, а их возможные банковские счета в Канаде будут заморожены.