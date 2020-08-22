Камбэк Самира Багирова: «Постоянно быть на виду нужно только бездарям»

Романтик азербайджанской эстрады, популярный певец Самир Багиров возвращается на сцену. В свой день рождения, который певец отметил на днях в узком кругу близких людей, он анонсировал премьеру нового клипа на песню «Две любви».

Поклонники артиста уже привыкли к его длительным творческим паузам, поэтому каждый раз, когда исполнитель исчезает из поля зрения фанатов, уединяясь в своем жизненном пространстве, они уверены: Самир обязательно вернется и, как всегда, сделает это очень эффектно. Очередной камбэк – наглядное тому доказательство.

Певец заметно похорошел, скинул, как написали его фолловеры в Instagram, лет 20. Над образом артиста «колдовала» талантливейшая Руха — стилист, способный изменить до неузнаваемости любого человека.

В интервью # певец прокомментировал свой новый образ и сделал несколько откровенных заявлений:

«Скажу честно — меня раздражает фраза «Самир Багиров возвращается на сцену!». Я ведь никуда не уходил, чтобы возвращаться. Да, меня не было какое-то количество времени, но я – творческий человек, и для меня это совершенно нормальное явление. Я считаю, что артист не может, и не должен постоянно быть на виду. Нужны какие — то лирические отступления, если так можно выразиться».

Свою мысль певец подытожил следующим образом:

«Постоянно быть на виду нужно бездарям! А если человек талантливый, то в независимости от того, сколько его не будет видно, он всегда будет интересен публике. Так что, талантливые люди периодически могут позволять себе и полениться».

Отвечая на вопрос о том, чем вызвана столь кардинальная смена имиджа, Самир Багиров заявил:

«Во время карантина у многих людей произошла переоценка ценностей. Я – не исключение. Все это время я работал над собой, плюс меня продюсирует небесная канцелярия. В своих решениях я всегда руководствуюсь интуицией. Живу не умом, а сердцем».

При этом он добавил, что человек сцены всегда должен быть в хорошей форме:

«Неопрятный и неэстетичный внешний вид – это неуважение к своей аудитории. Артист всегда должен быть молодым, красивым, и ухоженным. На то он и артист», — справедливо заметил певец.

Новый клип Самира Багирова «Две любви» будет представлен в конце сентября. Помимо этой песни, артист записал множество других треков, однако, как всегда, предпочел раскрывать информацию о своих творческих новинках поэтапно.