Североатлантический альянс не хочет вступать в войну в Украине, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает ERR. По ее словам, поэтому у Киева не получится вступить в НАТО до завершения противостояния.

«Они подали заявку, и НАТО должно ответить на эту заявку. Если мы говорим о предоставлении Украине каких-то гарантий безопасности, то единственная гарантия безопасности, которая действительно работает, — это членство в НАТО. И со своей стороны мы пытаемся убедить союзников, почему такая четкая перспектива после окончания конфликта должна быть предоставлена Украине, чтобы эти сигналы были ясными», — пояснила Каллас.

Как указала премьер Эстонии, успех Киева зависит от западной военной поддержки. Она также добавила, что Украина не ощущает от союзников давления по треку необходимости прекращения войны.

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