Выборы на Украине не могут состояться во время боевых действий, а международное давление должно быть направлено на Россию, заявила глава евродипломатии Кая Каллас после призыва президента США Дональда Трампа к смене власти в республике. Ее слова приводит «Европейская правда».

«Практически каждая конституция предусматривает, что во время войны выборы проводить нельзя. И, насколько я понимаю, президент [Украины Владимир] Зеленский также заявил, что в случае прекращения огня он готов провести выборы как можно скорее», – сказала Каллас.

По ее словам, выборы неизбежно означают политическую борьбу внутри страны, а в текущих условиях «важно сохранять единство народа» Украины. Глава евродипломатии считает, что если «на Россию будет оказываться давление», то на Украине состоятся выборы.