Какой она будет – Россия без Путина?

К моменту следующих президентских выборов в России Путину будет 71 год — это больше, чем было Трампу, когда он победил на американских выборах.

С тех пор, как Путин пришел к власти на пороге нового тысячелетия, он символизировал экономическое и военное развитие. Чем дольше он правит, тем сложнее элите договориться о том, кто будет его преемником. В созданном Путиным мире он обеспечивает стабильность, а все альтернативы ему означают неопределенность.

В некоторых кругах в России страх перед стихийной сменой власти так велик, что ее порой представляют как конец света. В стране существует небольшая и очень подавляемая оппозиция, но, по всей видимости, следующий лидер будет не из ее рядов. В собственных кругах Путина явного «кронпринца» нет.

Одним из следствий путинской политической стабильности является то, что Россия стала менее гибкой. 15 лет назад большая часть производства осуществлялась частными компаниями. Сейчас эта роль перешла к государственным предприятиям. Общество все больше зависит от государства — а значит цена преобразований растет. Государство в свою очередь зависит от экспорта энергии, который обеспечивает ему более половины доходов. Поэтому власть режима увеличивается и уменьшается в соответствии с мировыми ценами на нефть и газ. Глобальный энергетический сектор быстро развивается, а климатические изменения ставят под вопрос позиции России как страны, чья экономика опирается в первую очередь на добычу ископаемого топлива.

То, что режим концентрирует усилия на стабильности и контроле, усложняет проведение необходимых изменений в общественном аппарате и управлении. Поэтому политическое будущее России становится все более и более непредсказуемым, что парадоксальным образом укрепляет власть Путина.

Какие же сценарии могут быть в преддверии президентских выборов 2024 года? Основной вариант: Путин, при условии, что у него хватит на это здоровья, продолжит в той или иной форме править страной. Этого можно добиться, либо внеся в конституцию изменения, которые разрешат президенту оставаться на посту три периода подряд, либо основав новую могущественную должность. Не исключено, что снова поменяются местами президент и премьер-министр, как это уже было в 2008 году. Также Путину могут дать особую роль национального лидера, которая будет подразумевать право вето. Кроме того, возможно, Путин назначит себе преемника, или элиты сплотятся вокруг какого-то конкретного кандидата.

Другой сценарий — более драматическая смена власти, которая может произойти в результате растущего народного недовольства. Если Путин продолжит править страной, государство может начать все хуже справляться с проблемами в обществе, не будучи в состоянии провести необходимые реформы. Дальнейшие репрессии, контроль и цензура могут спровоцировать рост критики в адрес аппарата власти, чего режим очень боится. Таким образом, путинская система контроля и коррупции может подорвать сама себя. Попытки смягчить недовольство народа деньгами, не проводя реальных реформ, может только усугубить коррупцию, но при этом не пойти на пользу гражданам. Отсутствие действующей оппозиции и возможностей у народа безопасно организовывать политическую деятельность, может в итоге сильно ударить по власти.

Третий сценарий — процесс демократизации, который должен привести к свободным и справедливым выборам в 2024 году. На практике этот вариант маловероятен, потому что требует основательной перестройки всего режима, либо некоего переворота. Кроме того, для этого нужно, чтобы сформировалась значительная политическая оппозиция, достаточно хорошо организованная, чтобы стать серьезной альтернативой. Однако в России критиков режима так основательно подавляют, что это едва ли произойдет. Из-за этого есть большой риск, что в стране распространится популизм и политические движения, опирающиеся на народное недовольство.

Россия будет все больше нуждаться в обширной реструктуризации и реформах, и неопределенность, связанная с ее зависимостью от энергетического экспорта, тоже будет только расти. Народное недовольство никуда не денется. Обмен информацией и организационные возможности, которые обеспечивает интернет — это проблема для российского аппарата власти.

Вполне возможно, что у российской элиты на самом деле нет никакого «плана» касательно президентских выборов 2024 года. Путин не вечен, но современная Россия сформирована именно вокруг этого лидера. Так называемая «кремлинология» советских времен — попытка разгадать, что происходит внутри стен Кремля, опираясь порой на знаки, которых на самом деле вовсе и нет — в известной степени существует и сегодня. И очень трудно представить себе Россию через пять лет — как русским, так и всем остальным.

Об этом сообщает ИноСМИ со ссылкой на шведский ресурс Göteborg-Posten.