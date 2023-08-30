О необходимости развивать отечественный автопром в стране говорят уже не один год. Согласно статистике, в январе-июле этого года в Азербайджане произведено 1 866 единиц легковых автомобилей, что на 656 единиц, или на 54,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

В последнее время был предпринят ряд мер, направленных на поддержку этой сферы. Так, продажа легковых автомобилей местного производства с 1 мая 2023 года освобождена от НДС сроком на 10 лет. Помимо этого, Президент страны Ильхам Алиев своим указом утвердил список освобожденных от НДС до 1 января 2031 года видов сырья и материалов для производства легковых автомобилей. У нас уже действуют несколько автозаводов. В мае был заложен фундамент совместного завода по производству автомобилей между Азербайджаном и Узбекистаном в Гаджигабуле. Здесь будут производиться такие этапы как сборка, сварка и покраска машин. В дальнейшем планируется производить запасные части. Россия также проявляет интерес к нашему автопрому: российская компания «Соллерс» начнет осенью 2023 года производство автомобилей на азербайджанском предприятии «Азермаш». Будет налажен выпуск легких коммерческих автомобилей с использованием российских комплектующих. Так есть ли светлое будущее у отечественного автопрома?

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев считает, что свою нишу на рынке автомобилестроения наша страна не сможет занять как минимум в ближайшие двадцать лет. Это и из-за кадрового вопроса, и из-за вопроса с материалами.

«Сейчас речь идет не о производстве, а о сборке, но плюсы в открытии таких предприятий тоже есть при правильном подходе. Главное – где будет формироваться добавленная стоимость. Конечно, и такое производство создает новые рабочие места, но не думаю, что речь будет идти о большом количестве. Современный автомобиль – это сложный механизм, а у нас даже нормальное моторное масло не производят. В республике не раз открывали различные предприятия, которые теперь простаивают. Взять, например, завод по производству телевизоров в Шамахы. Мало открыть предприятие, надо чтобы оно устойчиво функционировало. Не обязательно сразу выйти на полную проектную мощность, но должна быть стабильность», – сказал он в беседе с #.

Агаев подчеркнул, что покупателем сейчас в основном выступает и продолжит выступать государство, закупая служебные машины для госструктур. Но мало кто из наших чиновников, по его убеждению, захочет пересесть с иномарки на отечественное авто.

Отметим, что развитие собственного производства машин будет способствовать эффективности программы утилизации старых машин. Так можно убить двух зайцев: обновить автопарк и развивать свое производство. Напомним, что согласно принятым правилам, при утилизации авто старше 10 лет автовладелец сможет получить единовременную компенсацию или купон на скидку при покупке новой отечественной машины. Но, как считает Агаев, чтобы внедрить программу утилизации старых машин, нужно четко понимать, как их утилизировать, например, получать драгметаллы из компонентов двигателей, но у нас ничего пока такого нет. Нет достаточного количества специалистов и производственных мощностей.

Экономист Эйюб Керимли отметил, что в Азербайджане сборка автомобилей производится на нескольких заводах.

«В республику в последние годы завозят 75-80 тысяч единиц автомобильной техники. Общее число машин в стране составляет 1 миллион 300 тысяч. Эти цифры свидетельствуют о том, что потребность в автомобилях в нашей стране высокая и люди заинтересованы в их покупке. Но то, что собирается на наших заводах, сейчас уступает в качестве и в цене даже подержанным машинам зарубежных фирм. И немало наших автомобилей залежалось на складах. Интересно, что в основном покупателями отечественных авто являются государственные органы, при этом государство также инвестирует в эту отрасль. На мой взгляд, для оживления данной сферы нужно привлекать больше местных и зарубежных инвестиций для создания конкурентоспособной продукции. Частный сектор в этом случае будет заинтересован в повышении качества производимых автомобилей, а также сбалансирования цен», – отметил он.

По словам Керимли, хорошо было бы наладить производство гибридных автомобилей, электромобилей, так как за ними будущее. Сейчас у нас производят в основном машины, использующие бензин в качестве топлива.

«Чтобы наладить нормальную автомобильную промышленность, нужно чтобы какая-то часть авто, например, 25% выпускалась в нашей республике. Сейчас запчасти завозят в основном из-за рубежа, и это оказывает влияние на себестоимость этих машин. И еще: для развития этой отрасли лучше было бы пригласить известную автомобильную фирму, которая инвестировала бы в эти заводы. Тут мы могли бы внедрить опыт Узбекистана, в котором давно действует корейская фирма Daewoo, которая выпускает машины, успешно продающиеся в том числе у нас. А государство могло бы создать привлекательные условия для стимулирования данной сферы и также выступать одним из покупателей продукции. Автомобилестроение – промышленная отрасль, которая открывает много рабочих мест, и ее развитие позитивно скажется на экономике страны в целом», – резюмировал эксперт.